Очень захотелось перемен: Кравец радикально сменила имидж и "помолодела на 10 лет"

"А я подстриглась! Психанула, как говорится! Очень уж захотелось перемен!" - назвала причину внезапных изменений во внешности первая леди Квартала.

Также она связывает свое преображение с новой системой питания и первым результатам и, конечно же, приходом весны.

Елена Кравец показала новую стрижку (фото: instagram.com/lennykravets)

Новую прическу Елены оценили ее звездные подруги. "Ого, огонь, Лена", - написала актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина. "Шикарная!" - подтвердила украинскаясупермодель и ведущая Алла Костромичева. "Леночка, ты всегда и во всем прекрасна", - заверила Лилия Подкопаева. "Так неожиданно и такая легкость. Молодец", - написала хореограф Ксения Горб.