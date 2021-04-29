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Очень захотелось перемен: Кравец радикально сменила имидж и "помолодела на 10 лет"

Автор: Lite

Елена Кравец встречает в май и пасхальный уикен в полном всеоружии. Звезда "Женского квартала" и первая леди студии "Квартал 95" преобразилась до неузнаваемости и решилась на кардинальные перемены в образе – она коротко подстиглась.

На странице в Instagram шоувумен показала себя с новой короткой стижкой.

"А я подстриглась! Психанула, как говорится! Очень уж захотелось перемен!" - назвала причину внезапных изменений во внешности первая леди Квартала.

Также она связывает свое преображение с новой системой питания и первым результатам и, конечно же, приходом весны.

Елена Кравец показала новую стрижку (фото: instagram.com/lennykravets)

Новую прическу Елены оценили ее звездные подруги. "Ого, огонь, Лена", - написала актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина. "Шикарная!" - подтвердила украинскаясупермодель и ведущая Алла Костромичева. "Леночка, ты всегда и во всем прекрасна", - заверила Лилия Подкопаева. "Так неожиданно и такая легкость. Молодец", - написала хореограф Ксения Горб.

  • Вам идет
  • Отлично
  • Невероятно прекрасно
  • Очень круто
  • Вау! Шикарно! Как минимум 10 лет куда-то пропало
  • Лена, супер! Вам очень идет!
  • Ого, как кардинально
  • Класс. Очень стильно
  • Ого. Прямо как во времена КВНа
  • Как всегда непревзойденная

Напомним, что ранее Елена Кравец показала подросших двойняшек Ваню и Катю.

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Новости Украины Елена КравецКвартал 95