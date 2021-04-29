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Дуже захотілося змін: Кравець радикально змінила імідж і "помолодшала на 10 років"

Автор: Lite

Олена Кравець зустрічає в травень і Великодній вікенд в повному всеозброєнні. Зірка "Жіночого кварталу" і перша леді студії "Квартал 95" зімнилася до невпізнанності і зважилася на кардинальні зміни в образі – вона коротко підстиглася.

На сторінці в Instagram шоувумен показала себе з новою короткою стіжкою.

"А я підстриглася! Психанула, як то кажуть! Дуже вже захотілося змін!"- назвала причину раптових змін у зовнішності перша леді кварталу.

Також вона пов'язує своє перевтілення з новою системою харчування і першим результатами і, звичайно ж, приходом весни.

Олена Кравець показала нову стрижку (фото: instagram.com/lennykravets)

Нову зачіску Олени оцінили її зіркові подруги. "Ого, вогонь, Олена", - написала актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна. "Шикарна!" - підтвердила українська супермодель і ведуча Алла Костромічова. "Оленка, ти завжди і в усьому прекрасна", - запевнила Лілія Подкопаєва. "Так несподівано і така легкість. Молодець", - написала хореограф Ксенія Горб.

  • Вам йде
  • Відмінно
  • Неймовірно прекрасно
  • Дуже круто
  • Вау! Шикарно! Як мінімум 10 років кудись пропало
  • Лена, супер! Вам дуже йде!
  • Ого, як кардинально
  • Клас. Дуже стильно
  • Ого. Прямо як за часів КВНу
  • Як завжди неперевершена

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець показала підрослих двійнят Ваню і Катю.

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Новини України Олена КравецьКвартал 95