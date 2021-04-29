Дуже захотілося змін: Кравець радикально змінила імідж і "помолодшала на 10 років"

"А я підстриглася! Психанула, як то кажуть! Дуже вже захотілося змін!"- назвала причину раптових змін у зовнішності перша леді кварталу.

Також вона пов'язує своє перевтілення з новою системою харчування і першим результатами і, звичайно ж, приходом весни.

Олена Кравець показала нову стрижку (фото: instagram.com/lennykravets)

Нову зачіску Олени оцінили її зіркові подруги. "Ого, вогонь, Олена", - написала актриса "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна. "Шикарна!" - підтвердила українська супермодель і ведуча Алла Костромічова. "Оленка, ти завжди і в усьому прекрасна", - запевнила Лілія Подкопаєва. "Так несподівано і така легкість. Молодець", - написала хореограф Ксенія Горб.