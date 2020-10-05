Закрыли сезон: счастливая Елена Кравец умилила редким семейным фото с отдыха

Елена Кравец редко публикует снимки с детьми, а фото всей в семьи в сборе – еще большая редкость. Шовумен решила сделать исключение и опубликовать на странице в Instagram кадры совместного отдыха на воде.

Елена показала серию фото с семейной прогулки на катере. Шоувумен отдохнула вместе с мужем Сергеем и 4-летними двойняшками Катей и Ваней.

На одном из счастливых семейных кадров Сергей позирует с сыном и собакой. "Трое в лодке, считая собаку", - подписала первая леди "Квартала" фото с любимыми мужчинами.

Елена Кравец показала семейный отдых на катере (фото: instagram.com/lennykravets)

На втором фото двойняшки сидят на руках у родителей, заметно, что детки подросли. Они тепло одеты, ведь на улице стоит октябрь, хоть он пока и балует киевлян теплыми днями бабьего лета.

"Закрыли сезон лодочек", - подписала душевное семейное фото Елена.

Елена Кравец поделилась счастливыми фото с семьей (фото: instagram.com/lennykravets)

Судя по снимкам, семья отправилась на отдых в загородный комплекс. Шоувумен показала декоративно накрытый стол с разносолами и бассейны с шезлонгами на заднем фоне.

Елена Кравец опубликовала атмосферный кадр (фото: instagram.com/lennykravets)

К слову, Елену Кравец поклонники заподозрили в интересном положении после просмотра нежного видео, где она примеряет различные образы и позирует на фоне осенних пейзажей.

Кстати, в августе стало известно о том, что Елена Кравец заболела коронавирусом. Она скрывала свой диагноз, о котором рассказал ее коллега, "кварталовец" Евгений Кошевой. Позже шоувумен "вышла на связь" и порадовала поклонников хорошими новостями – болезнь отступила и она снова вернулась к активной работе.