Закрили сезон: щаслива Олена Кравець зворушила рідкісним сімейним фото з відпочинку

Олена Кравець рідко публікує знімки з дітьми, а фото всієї сім'ї в зборі – ще більша рідкість. Шовумен вирішила зробити виключення і опублікувати на сторінці у Instagram кадри спільного відпочинку на воді.

Олена показала серію фото з сімейної прогулянки на катері. Шоувумен відпочила разом із чоловіком Сергієм та 4-річними двійнятами Катею і Ванею.

На одному з щасливих сімейних кадрів Сергій позує з сином і собакою. "Троє в човні, рахуючи собаку", - підписала перша леді "Кварталу" фото з коханими чоловіками.

Олена Кравець показала сімейний відпочинок на катері (фото: instagram.com/lennykravets)

На другому фото двійнята сидять на руках у батьків, помітно, що дітки підросли. Вони тепло одягнені, адже на вулиці стоїть жовтень, хоч він поки і балує киян теплими днями бабиного літа.

"Закрили сезон човників", - підписала душевне сімейне фото Олена.

Олена Кравець поділилася щасливими фото з сім'єю (фото: instagram.com/lennykravets)

Судячи по знімках, сім'я відправилася на відпочинок в заміський комплекс. Шоувумен показала декоративно накритий стіл з різноманітною їжею і басейни з шезлонгами на задньому фоні.

Олена Кравець опублікувала атмосферний кадр (фото: instagram.com/lennykravets)

До речі, Олену Кравець шанувальники запідозрили в цікавому положенні після перегляду ніжного відео, де вона приміряє різні образи і позує на тлі осінніх пейзажів.

До слова, в серпні стало відомо про те, що Олена Кравець захворіла коронавірусом. Вона приховувала свій діагноз, про який розповів її колега, "кварталівець" Євген Кошовий. Пізніше шоувумен "вийшла на зв'язок" і порадувала шанувальників хорошими новинами– хвороба відступила і вона знову повернулася до активної роботи.