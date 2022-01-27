Не хуже Гарри: топ-7 завидных женихов из королевских семей, которые все еще в поиске

Луи Элторп, племянник принцессы Дианы, 28 лет

Луи – младший сын Чарльза Спенсера – прославился на весь мир после свадьбы герцогов Сассекских. До этого парень слыл лишь застенчивым кузеном Гарри и Уильяма. А на торжестве вел себя, словно заправской ловелас, позируя фотографам и улыбаясь дамам.

Луи из скромного юноши превратился в донжуана (фото: Getty Images)

Сегодня от белокурого красавца с безупречными манерами без ума вся Англия. И привлекательности парню добавляет тот факт, что он унаследует по закону все состояние семейства Спенсер.

Абдул Матин, принц Брунея, 30 лет

Абдул Матин обладает безупречной репутацией (фото: Getty Images)

Парня называют главным холостяком голубых кровей на земле. Абдул занимает четвертое место в списке престолонаследников Брунея. Он образованный (получил степень магистра в области искусств и закончил Королевскую военную академию), активный (обожает бокс, катание на лыжах и другие виды спорта), а еще невероятно красивый и современный. К примеру, парень ведет свой блог Instagram, где у него уже более 2 млн фолловеров.

Парня легко найти в сети (фото: instagram.com/tmski)

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании, 23 года

Старший сын греческого Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь не так активен в сети, но не менее популярен. Даже при минимальном числе публикаций – их на странице "теплого как мед" принца (как сам себя подписал парень), всего 11, число фолловеров красавца составляет более 200 000 человек, замерших в ожидании новых публикаций.

Константин-Алексиос также любит Instagram (фото: instagram.com/alexiosgreece)

Что ж, Его Высочеству есть о чем рассказать миру: он успел пожить в Нью-Йорке и Лондоне, а сейчас получает образование в Джорджтаунском университете и заводит полезные знакомства. К слову, одним из его крестных отцов стал сам принц Уильям.

Парень –крестник принца Уильяма (фото: instagram.com/alexiosgreece)

Николай, принц Датский, 22 года

22-летний сын принца Иоакима Николай занимает седьмое место в очереди на престол Дании и 326-е в очереди на корону Британии. Но в ожидании власти, похоже, не против сделать модельную карьеру. Пожалуй, ни один принц так часто не мелькает в глянцевой прессе, как Николай!

Николай занимается моделингом (фото: instagram.com/voguescandinavia)

Свой путь в мире моды темноволосый юноша с загадочным взглядом и чувственными губами начал еще в 2018-м, когда подписал контракт с датским модельным агентством Scoop Models. Одно из знаковых достижений парня – выход на подиум Burberry в компании таких профи, как Кара Делевинь, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. А на днях парень украсил обложку скандинавского Vogue.

Но и про учебу не забывает (фото: Getty Images)

Сейчас Николай получает образование в Париже, причем сокурсники "не знают и не задумываются" о его титуле.

Хью Ричард Луи Гросвенор, 7-й герцог Вестминстер, 30 лет

Британский аристократ, бизнесмен и миллиардер – данное определение уже делает парню славу завидного жениха. А если добавить к нему родословную – Хью Ричард является пра-пра-правнуком Николая I и потомком Александра Пушкина, блестящее образование – парень закончил частное учебное заведение Mostyn House School и изучал менеджмент в университете Ньюкасла – и внешнюю привлекательность, то становится понятно, откуда такая популярность.

Хью Ричард Луи Гросвенор – потомок Пушкина (фото: Getty Images)

Правда, с 2017-го герцог состоит в отношениях со своей ровесницей Харриет Томлинсон. Тем не менее, до свадьбы пока не дошло. А значит, парень может числиться в официальных холостяках.

Иоахим, принц Бельгии, 30 лет

Иоахим Бельгийский, девятый в очереди на престол, уже успел прославиться в прессе дерзкими выходками и своенравным характером. Так, еще несколько лет назад сеть облетела новость о женитьбе парня с испанской девушкой простых кровей Викторией Ортис Мартинес-Сагрера. Правда, официального оглашения не последовало и о судьбе влюбленных на данный момент ничего не известно.

У Иоахима непростой характер, но это ему только на руку (фото: Getty Images)

В 2020-м парень заставил говорить о себе, когда во время тотального карантина отправился на вечеринку в Испании и заразился там COVID-19. Что ж, плохие парни всегда в почете у девушек, а значит, Иоахиму самое место в этом списке.

Хусейн ибн Абдалла, наследный принц Королевства Иордании, 27 лет

Еще один любитель Instagram, Хусейн ибн Абдалла уже обзавелся почти 3 млн поклонников. Благодаря этой сети мы знаем, что парень увлечен многочисленными проектами, обожает мать, сестер и брата, и к обязанностям относится очень серьезно.

Хусейн ибн Абдалла уже преуспел в карьере (фото: Getty Images)

В 2004-м году он заменил своего сводного дядю принца Хамзу в качестве наследника престола, в 2009-го году получил титул наследного принца. Принц Хусейн является лейтенантом иорданской армии и часто исполняет королевские обязанности. 23 апреля 2015-го года Хусейн в возрасте 20 лет возглавил сессию Совета Безопасности ООН, побив, таким образом, рекорд за всю истории. В мае 2017-го года выступил на Всемирном экономическом форуме.

Хусейн с мамой (фото: instagram.com/alhusseinjo)

Артур Чатто, внучатый племянник Елизаветы II, 22 года

Артур – сын леди Сары Чатто, дочери младшей сестры Елизаветы II принцессы Маргарет и ее мужа Энтони Армстронг-Джонса. Им, как и его братом Самуэлем, уже давно интересуется светское общество.

Сэм и Артур (фото: instagram.com/samchatto)

Парни, как и их троюродные братья Уильям и Гарри, учились в Итоне, затем – в Эдинбургском университете. Старший Сэм – более спокойный и романтичный, любит держаться в тени. К тому же у парня есть любимая девушка Софи Пайп и собственный бизнес – онлайн-магазин изделий из глины.

Артур волнует миллионы сердец (фото: Getty Images)

А вот Артур слывет весельчаком, спортсменом и душой компании. Мировую славу ему принес опубликованный в соцсети снимок в нижнем белье. Не удивительно, что за ним всегда следовала толпа влюбленных поклонниц.

Самые длительные отношения у Артура сложились с девушкой по имени Лиззи Френд. В 2018-м парень демонстрировал свою любовь все в той же сети. Но с тех пор о личной жизни Артура ничего не известно. Сегодня аккаунт улыбчивого красавца с идеальной фигурой в этой сети деактивирована. Но видео с его тренировок до сих пор любуются многочисленные поклонницы на фан-страницах.