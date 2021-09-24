Чем занимались участники "Холостячки 2" до того, как стали успешными: торговля шоколадками и китайский "по приколу"

В Китае Максим жил и работал 13 лет. А вот как его туда занесло, он решил подробно описать.

"Дорога туда началась еще в первом классе в Гимназии Восточных Языков. Смешно вспоминать, что изучение китайского мне выбрали практически "по приколу", и только отчасти - увидев в этом перспективу. Уже к окончанию школы я стал думать, как мне совместить крутейший жизненный опыт, язык и образование. И ответ для меня был очевиден - нужно ехать в Китай. И учиться в Шанхае стало основной целью", - написал он.

Максим Тарапата 13 лет жил и строил бизнес в Китае (фото: instagram.com/tarmaks)

У другого участника, 37-летнего Дмитрия Шевченко во Львове есть два основных бизнеса – клининговая компания и студия дизайна и ремонта. К слову, бизнесмен жил и учился в Харькове, на Западную Украину переехал, чтобы построить бизнес. Детей у мужчины нет, но он очень хочет стать папой. А пока опекается маленькой племянницей, которая живет в Александрии Киевской области.

Предпринимательская жилка, как оказалось, была у Дмитрия еще с юных лет. Об этом он расказал в своем блоге в Instagram.

"Мой первый бизнес начался в 11 лет, я продавал шоколадки. У меня была цель купить велосипед. Но этот "бизнес" на самом деле оказался для меня бесценным опытом. Но спустя три года я все-таки реализовал свою цель, и у меня был велосипед . В моей жизни я много чем занимался, были разные моменты, как провалы, так и успех, но главное - это опыт!" - убежден Дмитрий.

Дмитрий Шевченко построил бизнес во Львове и планирует освоить новую сферу в Киеве (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Мужчина не планирует останавливаться на достигнутом, а хочет открыть новое бизнес-направление еще и в столице.

33-летний стоматолог Роман Васильев, получивший от Златы розу первого впечатления, с детства мечтал стать стоматологом, о чем написал в Instagram. Это при том, что в его семье медков не было – парень стал первопроходцем.

"Со школьных лет любил биологию и проявлял интерес к коммуникации с людьми. Друзья семьи были стоматологами, глядя на их работу понял, что мне нравится и хочется помогать людям, делать свою работу таким образом, чтоб страхи развеивались, менялся образ доктора стоматолога", – пояснил Роман.

Роман Васильев с детства хотел страть врачом, хоть медиков в его семье не было (фото: instagram.com/god_of_dentistry)

В 2009 году он закончил учебу в Украинской медицинской стоматологической академии Полтавы и начал работал доктором-стоматологом общего приема в Николаеве.

Роман постоянно совершенствуется, посещает различные курсы, семинары, конференции для повышения квалификации как в Украине, так и за ее пределами. В 2018 он переехал в Киев и влюбился в столицу.