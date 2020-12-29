Защита от переедания: Анита Луценко научила фолловеров, как не поправиться за новогодние праздники

Ольга Сумская недавно поделилась праздничным рецептом своих любимых новогодних блюд: яйца-грибочки и салат-елочка - и сытно, и вкусно!

Ольга уверяет, что в детстве это было ее любимые блюда, а теперь его просто обожает ее супруг. Как готовить грибочки и елочку из киви на закуску, подробно расписано здесь.

А вот тем, кто хочет и вкусно есть, и при этом не поправляться, дала совет тренер Анита Луценко: она рекомендует перед новогодним, или любым другим "основательным" ужином, съедать порцию зеленого салата.

"Людям, стремящимся похудеть, рекомендуется начинать еду с порции овощного салата - это помогает контролировать аппетит и уменьшает риск переедания", - написала в своем микроблоге Анита.

Она перечислила свои любимые продукты для салата:

Помидор

Огурец

Редька

Руккола

Укроп и петрушка

Перец

Авокадо

Гранат

Морковка и свекла

Яблоко

Брокколи

Лук

Листья айсберг

Нут

Кедровые орешки

Тунец

Редиска

Капуста

Беби моцарелла

Оливки

Анита Луценко научит, как есть, чтобы худеть (фото: instagram.com/anitasporty/)

Перед этим Анита поделилась рецептом рождественского пирога-елочки: простые ингредиенты, от шпината до сыра фета. Блюдо понравится всем гостям!

Также не стоит забывать на время праздников о физических нагрузках: Анита научила своих поклонников, как как проработать внутреннюю сторону бедер в домашних условиях. Для этой тренировки не нужна никакая экипировка, только две небольшие бутылочки воды. Такие упражнения отнимут немного времени: всего около 20 минут.