UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Заслуженно или нет? Кухар высказалась о победе Логая на "Танцах со звездами"

Автор: Марина Настевич

Украинская прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар эмоционально высказалась о победителях проекта в 2021 году - актере Артуре Логае и его партнерше Анне Карелиной.

На своей странице в Instagram она поделилаяь яркими фото с триумфаторами этого сезона и призналась, считает ли заслуженной их победу.

На снимках Кухар позировала с заветным кубком и счастливыми победителями, а также другими судьями шоу - Максом Чмерковским, Владом Ямой и приглашенной судьей суперфинала Лесей Никитюк.

Екатерина Кухар считает, что Артур Логай и Анна Карелина заслуженно победили в "Танцах со звездами 2021" (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина отметила, что в этом сезоне "Танцев со звездами" голоса судьев и зрителей совпали.

"Артур и Анна, вы - самая самоотверженная, отчаянная пара, всегда готовая на риски! Я знаю, как невероятно много вы работали и не жалея себя оттачивали мастерство! Поздравляю с заслуженной и достойной победой! Идите вслед за свой мечтой!" - проникновенно написала Екатерина.

А вот мнения пользователей сети разделились - в комментариях одни считают, что победа звезды сериала "Моя любимая Страшко" и его партнерши была заслуженной, а у других мнение противоположное.

  • Логай вообще не танцевал, все делала партнерша, незаслуженно получил кубок, я разочарована в этом сезоне
  • Можете пишатися собою, що протягнули в фінал і зробили переможцем Логая. Він без Ані - слабкий. А ваша принциповість залишилася лише на словах
  • Правильный выбор! Молодцы
  • Аня достойна победы, Логай - нет
  • Это мега заслуженно, Артур и Аня невероятные, очень рад за них
  • Так вони варті перемоги!! Дякуємо за чудовий сезон!
  • Классно, хоть в этом сезоне всё справедливо
  • Победили достойные
  • Тянули репку и вытянули

Напомним, в воскресенье 28 ноября судьи и зрители выбрали пару, которой достался кубок победителей в "Танцах со звездами 2021". Артур Логай и Анна Карелина сражались против сразу двух других пар: Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара, а также Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук.

К слову, известный украинский хореограф Евгений Кот, который раньше часто принимал участие в "Танцах со звездами", признался, почему второй год подряд отказывается от проекта. Кроме того, в этом году выбрал другое похожее шоу - "Україна має талант", в котором он в роли судьи.

Читайте LITE в Google News
Екатерина КухарТанцы со звездами