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Заслужено чи ні? Кухар висловилася про перемогу Логая на "Танцях з зірками"

Автор: Марина Настевич

Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар емоційно висловилася про переможців проекту у 2021 році - актора Артура Логая і його партнерку Анну Кареліну.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фото з тріумфаторами цього сезону і зізналася, чи вважає заслуженою їх перемогу.

На знімках Кухар позувала із заповітним кубком і щасливими переможцями, а також іншими суддями шоу - Максом Чмерковським, Владом Ямою і запрошеною суддею суперфіналу Лесею Нікітюк.

Катерина Кухар вважає, що Артур Логай і Анна Кареліна заслужено перемогли в "Танцях з зірками 2021" (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина зазначила, що в цьому сезоні "Танців з зірками" голоси суддів і глядачів збіглися.

"Артур і Анна, ви - найсамовідданіша, відчайдушна пара, завжди готова на ризики! Я знаю, як неймовірно багато ви працювали і не шкодуючи себе відточували майстерність! Вітаю із заслуженою і гідною перемогою! Ідіть слідом за своєю мрією!" - проникливо написала Катерина.

А ось думки користувачів мережі розділилися - в коментарях одні вважають, що перемога зірки серіалу "Моя улюблена Страшко" і його партнерки була заслуженою, а у інших думка протилежна.

  • Логай взагалі не танцював, все робила партнерка, незаслужено отримав кубок, я розчарована в цьому сезоні
  • Можете пишатися собою, що протягнули в фінал і зробили переможцем Логая. Він без Ані - слабкий. А ваша принциповість залишилася лише на словах
  • Правильний вибір! Молодець
  • Аня гідна перемоги, Логай - ні
  • Це мега заслужено, Артур і Аня неймовірні, дуже радий за них
  • Так вони варті перемоги!! Дякуємо за чудовий сезон!
  • Класно, хоч в цьому сезоні все справедливо
  • Перемогли гідні
  • Тягнули ріпку і витягли

Нагадаємо, в неділю 28 листопада судді і глядачі вибрали пару, якій дістався кубок переможців у "Танцях з зірками 2021". Артур Логай і Анна Кареліна билися проти відразу двох інших пар: Ольги Харлан і Дмитра Дікусара, а також Костянтина Войтенко і Роксоляни Маланчук.

До слова, відомий український хореограф Євген Кот, який раніше часто брав участь у "Танцях з зірками", зізнався, чому другий рік поспіль відмовляється від проекту. Крім того, цього року обрав інше схоже шоу - "Україна має талант", в якому він у ролі судді.

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