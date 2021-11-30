Заслужено чи ні? Кухар висловилася про перемогу Логая на "Танцях з зірками"

Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар емоційно висловилася про переможців проекту у 2021 році - актора Артура Логая і його партнерку Анну Кареліну.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фото з тріумфаторами цього сезону і зізналася, чи вважає заслуженою їх перемогу.
На знімках Кухар позувала із заповітним кубком і щасливими переможцями, а також іншими суддями шоу - Максом Чмерковським, Владом Ямою і запрошеною суддею суперфіналу Лесею Нікітюк.
Катерина Кухар вважає, що Артур Логай і Анна Кареліна заслужено перемогли в "Танцях з зірками 2021" (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Балерина зазначила, що в цьому сезоні "Танців з зірками" голоси суддів і глядачів збіглися.
"Артур і Анна, ви - найсамовідданіша, відчайдушна пара, завжди готова на ризики! Я знаю, як неймовірно багато ви працювали і не шкодуючи себе відточували майстерність! Вітаю із заслуженою і гідною перемогою! Ідіть слідом за своєю мрією!" - проникливо написала Катерина.
А ось думки користувачів мережі розділилися - в коментарях одні вважають, що перемога зірки серіалу "Моя улюблена Страшко" і його партнерки була заслуженою, а у інших думка протилежна.
Нагадаємо, в неділю 28 листопада судді і глядачі вибрали пару, якій дістався кубок переможців у "Танцях з зірками 2021". Артур Логай і Анна Кареліна билися проти відразу двох інших пар: Ольги Харлан і Дмитра Дікусара, а також Костянтина Войтенко і Роксоляни Маланчук.
До слова, відомий український хореограф Євген Кот, який раніше часто брав участь у "Танцях з зірками", зізнався, чому другий рік поспіль відмовляється від проекту. Крім того, цього року обрав інше схоже шоу - "Україна має талант", в якому він у ролі судді.