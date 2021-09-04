Завязываю глаза и везу в аэропорт: Ефросинина рассказала о необычной романтике с мужем

Маша вспомнила, как сделала мужу подарок на 35-летие. Тогда она организовала для любимого романтический уикенд во Франции, который он запомнил на всю жизнь.

"Утро, завязанные глаза, я везу его в аэропорт. Из аэропорта мы летим в Нормандию, селимся на вилле, где жил и творил Моне. Он до этого имел со мной прекрасный секс, вечером мишленовский ресторан. Вечером я становлюсь на одно колено и дарю ему часы, о которых он всегда мечтал", - описала романтику с любимым она.

Маша рассказала об особом подарке для мужа в день рождения

Через год муж накануне дня рождения поинтересовался у звездной супруги, полетят ли они в романтическое путешествие в этом году, ведь прошлогодняя идея пришлась ему очень по душе.

"Теперь я каждый год его куда-нибудь вывожу, но уже не с закрытыми глазами", - призналась ведущая.

Также Маша рассказала, что ее брак с Тимуром спас интим. Когда у пары наступил кризис и они разошлись, экс-супруги реанимировал отношения благодаря сексу.

"Второй брак мы построили только, начав тайно встречаться, - мы просто переспали. И, год не общаясь, в первом сексе я поняла, что такое близость и крутой секс одновременно", - сделала личное признание Маша.