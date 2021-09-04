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Зав'язую очі і везу в аеропорт: Єфросиніна розповіла про незвичайну романтику з чоловіком

Автор: Ольвія Агаркова

Маша Єфросиніна і її чоловік Тимур Хромаєв днями відзначили бірюзове весілля - парі довелося пройти через кризу і залишитися разом, тому подружжя, як ніхто, знає, як зберегти союз і знаходити спільну мову в тривалих стосунках.

Саме про це ведуча поговорила із зірковою гостею Олею Поляковою в рамках нового YouTube-проекту "Великі дівчата".

Маша згадала, як зробила чоловікові подарунок на 35-річчя. Тоді вона організувала для коханого романтичний вікенд у Франції, який він запам'ятав на все життя.

"Ранок, зав'язані очі, я везу його в аеропорт. З аеропорту ми летимо до Нормандії, селимося на віллі, де жив і творив Моне. Він до цього мав зі мною прекрасний секс, ввечері мішленівський ресторан. Увечері я стаю на одне коліно і дарую йому годинник, про який він завжди мріяв", - описала романтику з коханим вона.

Маша розповіла про особливий подарунок для чоловіка в день народження

Через рік чоловік напередодні дня народження поцікавився у зіркової дружини, чи полетять вони в романтичну подорож в цьому році, адже торішня ідея припала йому дуже до душі.

"Тепер я щороку його кудись виводжу, але вже не з закритими очима", - зізналася ведуча.

Також Маша розповіла, що її шлюб з Тимуром врятував інтим. Коли у пари настала криза і вони розійшлися, екс-подружжя реанімувало стосунки завдяки сексу.

"Другий шлюб ми побудували тільки, почавши таємно зустрічатися, - ми просто переспали. І, рік не спілкуючись, в першому сексі я зрозуміла, що таке близькість і крутий секс одночасно", - зробила особисте зізнання Маша.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова розповіла Маші Єфросиніній про кризу у відносинах з чоловіком і зізналася, що її турбує в тривалому шлюбі.

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Маша ЄфросинінаОля Полякова