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Как у Жанны Фриске: Билык рассказала об онкологии

Автор: Людмила Жукова

Ирина Билык рассказала, что у нее могли бы быть проблемы, как у Жанны Фриске

Украинская суперзвезда Ирина Билык шокировала признанием. По словам певицы, когда-то врачи ей поставили страшный диагноз "почти онкология". Певица в программе "Звездный путь" сообщила, что перед вторыми родами ей сделали операцию и после нее сказали, что если она родит - у нее будут проблемы, как у Жанны Фриске.

"Мне сделали операцию и сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске. Я решила, что я еще нужна своему народу и не буду рисковать", - сообщила Билык.

Ведущая спросила у артистки, была ли это онкология.

"Почти да. Я послушала врачей и не жалею", - ответила ей Ирина.

Ирина Билык шокировала признанием

Напомним, что сейчас Ирине Билык 50 лет. У нее есть два сына. Старшего зовут Глеб и ему 21 год, а младшего зовут Табриз и ему 3 года.

Как мы ранее писали, ранее популярный украинский режиссер раскрыл правду о настоящей Ирине Билык .

Как мы рассказывали ранее, Ирина Билык сделала заявление об избраннице старшего сына Глеба.

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Новости Украины Ирина Билык