Як у Жанни Фріске: Білик розповіла про онкологію

Українська суперзірка Ірина Білик шокувала визнанням. За словами співачки, колись лікарі їй поставили страшний діагноз "майже онкологія". Співачка у програмі "Зоряний шлях" повідомила, що перед другими пологами їй зробили операцію і після неї сказали, що якщо вона народить - у неї будуть проблеми, як у Жанни Фріске.

"Мені зробили операцію і повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске. Я вирішила, що я ще потрібна своєму народові та не буду ризикувати", - повідомила Білик.

Ведуча запитала у артистки, чи це була онкологія.

"Майже так. Я послухала лікарів і не шкодую", - відповіла Ірина.

Ірина Білик шокувала визнанням

Нагадаємо, що зараз Ірині Білик 50 років. У неї є два сина. Старшого звуть Гліб і йому 21 рік, а молодшого звуть Табриз і йому 3 роки.

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