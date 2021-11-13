Желание пошалить: Билык в эпатажном образе сравнили с Мадонной

Она запостила фото в довольно эпатажном образе. Оригинальный синий костюм с юбкой в белую полоску и множественными разрезами, пояс-корсет, сетчатые колготы, кожаные черные митенки и главный акцент – металлические декоративные конусы на груди. К слову подобные бюстгальтеры-конусы любит использовать в своих сценических нарядах Мадонна.

Ирина Билык показала пикатный эпатажный образ (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Есть огромное желание пошалить. Кто со мной?" – поинтересовалась артистка и добавила хештег "вечер перестает быть томным".

Под фото поклонники Билык решили поддержать ее игривое настроение и одарили артистку комплиментами.