Бажання побешкетувати: Білик в епатажному образі порівняли з Мадонною

Ірина Білик любить дивувати своїх шанувальників і не боїться змін. Життєрадісна і безжурна зірка, яка нещодавно розлучилася з чоловіком російським режисером і фотографом Асланом Ахмадовим, переконана - їй обов'язково пощастить в особистому житті і вона ще відгуляє з розмахом веселе весілля.
Про свій кокетливий і грайливий настрій співачка повідомила в Instagram.
Вона запостила фото в досить епатажному образі. Оригінальний синій костюм зі спідницею в білу смужку і множинними розрізами, пояс-корсет, сітчасті колготи, шкіряні чорні мітенки і головний акцент – металеві декоративні конуси на грудях. До слова подібні бюстгальтери-конуси любить використовувати в своїх сценічних вбраннях Мадонна.
Ірина Білик показала пікатний епатажний образ (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
"Є величезне бажання побешкетувати. Хто зі мною?"- поцікавилася артистка і додала хештег "вечір перестає бути млосним".
Під фото шанувальники Білик вирішили підтримати її грайливий настрій і обдарували артистку компліментами.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова розповіла, що Ірина "поскаржилася" на неї чоловікові Королеви ночі Вадиму. Після одкровень колеги Білик образилася на неї, але вони швидко помирилися під час одного з ефірів "Танців з зірками 2021".