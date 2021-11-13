Бажання побешкетувати: Білик в епатажному образі порівняли з Мадонною

Вона запостила фото в досить епатажному образі. Оригінальний синій костюм зі спідницею в білу смужку і множинними розрізами, пояс-корсет, сітчасті колготи, шкіряні чорні мітенки і головний акцент – металеві декоративні конуси на грудях. До слова подібні бюстгальтери-конуси любить використовувати в своїх сценічних вбраннях Мадонна.

Ірина Білик показала пікатний епатажний образ (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

"Є величезне бажання побешкетувати. Хто зі мною?"- поцікавилася артистка і додала хештег "вечір перестає бути млосним".

Під фото шанувальники Білик вирішили підтримати її грайливий настрій і обдарували артистку компліментами.