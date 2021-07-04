Жена Комарова восхитила вкуснейшим сезонным пирогом: муж не устоял

"Лето стоит любить хотя бы потому, что это самый вкусный сезон! Я, например, всегда с нетерпением жду время, когда можно целыми днями уплетать любимые фрукты и ягоды. Это же просто кладезь витаминов, микроэлементов, антиоксидантов, одним словом - здоровье на целый год", - рассказала о полезных свойствах сезонных продуктов Александра.

Она уточнила, что на днях муж привез домой корзину вкуснейшей черники прямо из лесов Волыни. Ведущая решила испечь из ягод пирог. Причем, это был ее кулинарный дебют.

"Получилось настоящее лакомство летнего выходного - особенно, если к еще теплому кусочку пирога добавить мороженое", - поделилась вкусным секретом она.

Также Александра публиковала простой рецепт и предложила приготовить по нему самое летнее лакомство.

"Очень вкусно", - заверил подписчиков жены в комментариях Дмитрий.