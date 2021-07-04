Дружина Комарова захопила смачним сезонним пирогом: чоловік не встояв

"Літо варто любити хоча б тому, що це найсмачніший сезон! Я, наприклад, завжди з нетерпінням чекаю час, коли можна цілими днями наминати улюблені фрукти і ягоди. Це ж просто джерело вітамінів, мікроелементів, антиоксидантів, одним словом - здоров'я на цілий рік", - розповіла про корисні властивості сезонних продуктів Олександра.

Вона уточнила, що днями чоловік привіз додому кошик смачної чорниці прямо з лісів Волині. Ведуча вирішила спекти з ягід пиріг. Причому, це був її кулінарний дебют.

"Вийшли справжні ласощі літнього вихідного - особливо, якщо до ще теплого шматочка пирога додати морозиво", - поділилася смачним секретом вона.

Також Олександра публікувала простий рецепт і запропонувала приготувати по ньому найбільш літні ласощі.

"Дуже смачно", - запевнив підписників дружини в коментарях Дмитро.