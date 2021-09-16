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Жена Павлика очаровала семейным фото с сынишкой по особому поводу: время летит быстро

Автор: Ольвия Агаркова

Жена Виктора Павлика, 27-летняя Екатерина Репяхова еще до появления на свет сыночка Миши заявила, что не из тех, кто собирается задерживаться в декрете и безвылазно сидеть дома. Она решила что, как и до беременности и материнства, будет много путешествовать, но собирается брать с собой в поездки малыша – с младенчества показывать мальчику мир. Жена артиста свое слова сдержала – первая поездка малыша случилась, едва ему исполнилось 1,5 месяца!

Так, в среду, 15 сентября, Екатерина и Виктор отметили очередную серьезную дату – три месяца со дня рождения сынишки. По этому поводу жена музыканта запостила в Instagram атмосферное черно-белое семейное фото.

На снимке певец держит на руках Мишу и целует его, а его счастливая мама в летнем летящем платье улыбается малышу.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном снялись в милом фотосете (instagram.com/repyahovakate)

"Не верю. Время очень быстро летит. Ровно год назад во мне зародилась новая жизнь", - поделилась эмоциями молодая мама.

Также она рассекретила параметры подросшего малыша: вес - 7,350 кг., рост - 65 см.

"Из новых достижений: уверенно держит головку, осознанно рассматривает предметы вокруг себя, тянет ручку к игрушкам, сам может лежать и рассматривать игрушки 30-40 минут", – похвасталась жена артиста достижениями их сына.

Екатерина и Виктор отметили три месяца с дня рождения малыша (instagram.com/repyahovakate)

Также Репяхова призналась, когда собирается показать лицо сынишки. Это случится в начале октября.

Напомним, что ранее Екатерина Репяхова уже показывала снимки этого же семейного фотосета. Тогда она заявила, что муж является ее поддержкой и опорой.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова