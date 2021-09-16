Жена Павлика очаровала семейным фото с сынишкой по особому поводу: время летит быстро

На снимке певец держит на руках Мишу и целует его, а его счастливая мама в летнем летящем платье улыбается малышу.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном снялись в милом фотосете (instagram.com/repyahovakate)

"Не верю. Время очень быстро летит. Ровно год назад во мне зародилась новая жизнь", - поделилась эмоциями молодая мама.

Также она рассекретила параметры подросшего малыша: вес - 7,350 кг., рост - 65 см.



"Из новых достижений: уверенно держит головку, осознанно рассматривает предметы вокруг себя, тянет ручку к игрушкам, сам может лежать и рассматривать игрушки 30-40 минут", – похвасталась жена артиста достижениями их сына.

Екатерина и Виктор отметили три месяца с дня рождения малыша (instagram.com/repyahovakate)

Также Репяхова призналась, когда собирается показать лицо сынишки. Это случится в начале октября.