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Дружина Павлика зачарувала сімейним фото з синочком з особливого приводу: час летить швидко

Автор: Ольвія Агаркова

Дружина Віктора Павліка, 27-річна Катерина Репяхова ще до появи на світ синочка Міші заявила, що не з тих, хто збирається затримуватися в декреті і безвилазно сидіти вдома. Вона вирішила що, як і до вагітності і материнства, буде багато подорожувати, але збирається брати з собою в поїздки малюка – з дитинства показувати хлопчикові світ. Дружина артиста своє слова стримала - перша поїздка малюка трапилася, ледь йому виповнилося 1,5 місяці!

Так, в середу, 15 вересня, Катерина і Віктор відзначили чергову серйозну дату – три місяці з дня народження синочка. З цього приводу дружина музиканта запостила в Instagram атмосферне чорно-біле сімейне фото.

На знімку співак тримає на руках Мішу і цілує його, а його щаслива мама в літньому летить плаття посміхається малюкові.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік з сином знялися в милому фотосеті (instagram.com/repyahovakate)

"Не вірю. Час дуже швидко летить. Рівно рік тому в мені зародилося нове життя", - поділилася емоціями молода мама.

Також вона розсекретила параметри підрослого малюка: вага - 7,350 кг., зріст - 65 см.

"З нових досягнень: впевнено тримає голівку, усвідомлено розглядає предмети навколо себе, тягне ручку до іграшок, сам може лежати і розглядати іграшки 30-40 хвилин", – похвалилася дружина артиста досягненнями їхнього сина.

Катерина і Віктор відзначили три місяці з дня народження малюка (instagram.com/repyahovakate)

Також Репяхова зізналася, коли збирається показати обличчя синочка. Це трапиться на початку жовтня.

Нагадаємо, що раніше Катерина Репяхова вже показувала знімки цього ж сімейного фотосету. Тоді вона заявила, що чоловік є її підтримкою і опорою.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова