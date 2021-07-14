Жена Павлика показала свой способ борьбы с послеродовой депрессией: "решила еще зимой"

Екатерина вместе с мужем и мамой, а также сыночком Мишей отправилась в Карпаты. Таким образом она решила бороться с послеродовой депрессией и не давать ей не малейшего шанса. Стоит отметить, что Репяхова является еще и концертным директором супруга. Так, она совместила небольшой гастрольный тур певца с отдыхом.

Екатерина уточнила, что 5 дней они будут менять локации и переезжать в новые места Закарпатья.

Екатерина Репяхова отправилась с месячным малышом в Закарпатье (instagram.com/repyahovakate)

"Во избежание всяких послеродовых депрессией, я еще зимой решила, что мы в июле уедем в горы. Спасибо моим мужу и маме за то, что они всегда меня поддержат во всех моих идеях. Решение было максимально правильное. Я с трудом выдержала 3 недели дома. Тяжело ли с таким маленьким ребенком путешествовать? Все ограничения в нашей голове. Все сложно настолько, насколько вы для себя решите", - заверила молодая мама.

"Мне кажется, что с такими малышами намного легче, чем с 2-3-х летними", - отметил кто-то из подписчиков жены артиста. "Возможно. Смогу сказать через пару лет. Хотя, иногда ночью, когда не спим, думаю, поскорее бы уже вырос", - призналась Екатерина.