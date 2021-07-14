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Жена Павлика показала свой способ борьбы с послеродовой депрессией: "решила еще зимой"

Автор: Ольвия Агаркова

Молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова как-то призналась, что в декрете засиживаться не собрается и постарается как можно раньше отправиться в путешествие с маленьким сыночком Мишей, которому на днях исполнится один месяц – мальчик появился на свет 15 июня в одном из частных роддомов столицы. И свое обещание молодая мама сдержала.

В Instagram она показала фото с сыночком на руках, сделанное в одном из санаториев Закарпатья.

Екатерина вместе с мужем и мамой, а также сыночком Мишей отправилась в Карпаты. Таким образом она решила бороться с послеродовой депрессией и не давать ей не малейшего шанса. Стоит отметить, что Репяхова является еще и концертным директором супруга. Так, она совместила небольшой гастрольный тур певца с отдыхом.

Екатерина уточнила, что 5 дней они будут менять локации и переезжать в новые места Закарпатья.

Екатерина Репяхова отправилась с месячным малышом в Закарпатье (instagram.com/repyahovakate)

"Во избежание всяких послеродовых депрессией, я еще зимой решила, что мы в июле уедем в горы. Спасибо моим мужу и маме за то, что они всегда меня поддержат во всех моих идеях. Решение было максимально правильное. Я с трудом выдержала 3 недели дома. Тяжело ли с таким маленьким ребенком путешествовать? Все ограничения в нашей голове. Все сложно настолько, насколько вы для себя решите", - заверила молодая мама.

"Мне кажется, что с такими малышами намного легче, чем с 2-3-х летними", - отметил кто-то из подписчиков жены артиста. "Возможно. Смогу сказать через пару лет. Хотя, иногда ночью, когда не спим, думаю, поскорее бы уже вырос", - призналась Екатерина.

Недавно Виктор Павлик сделал признание о своих старших детях. Так, музыкант считает, что в свое время недодал им внимания и заботы – тогда он был сосредоточен на творчестве и жил праздной жизнью артиста. С маленьким Мишей все иначе – артист старается как можно больше времени проводит с сыном, мечтает вырастить его достойным человеком, дать надлежащее образование и способствовать культурному развитию. Сейчас у Павлика две страсти – музыка и семья.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова