Дружина Павліка показала свій спосіб боротьби з післяпологовою депресією: "вирішила ще взимку"

Катерина разом з чоловіком і мамою, а також синочком Мішею вирушила в Карпати. Таким чином вона вирішила боротися з післяпологовою депресією і не давати їй не найменшого шансу. Варто зазначити, що Репяхова є ще й концертним директором чоловіка. Так, вона поєднала невеликий гастрольний тур співака з відпочинком.

Катерина уточнила, що 5 днів вони будуть міняти локації і переїжджати в нові місця Закарпаття.

Катерина Репяхова вирушила з місячним малюком на Закарпаття (instagram.com/repyahovakate)

"Щоб уникнути всяких післяпологових депресій, я ще взимку вирішила, що ми в липні поїдемо в гори. Спасибі моїм чоловікові і мамі за те, що вони завжди мене підтримають у всіх моїх ідеях. Рішення було максимально правильне. Я насилу витримала 3 тижні вдома. Чи важко з такою маленькою дитиною подорожувати? Всі обмеження в нашій голові. Все складно настільки, наскільки ви для себе вирішите", - запевнила молода мама.

"Мені здається, що з такими малюками набагато легше, ніж з 2-3-х річними", - зазначив хтось із підписників дружини артиста. "Можливо. Зможу сказати через пару років. Хоча, іноді вночі, коли не спимо, думаю, скоріше б вже виріс", - зізналася Катерина.