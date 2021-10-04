Жена Павлика засветила фигуру в купальнике и рассекретила знаковое событие в жизни

Судяпо геотегу (Кемер, Турция), фото было сделано в прошлом году до появления на свет Малыша

"Уже послезавтра мы летим в Турцию. Втроем. Кто летал с детками до года, сильно ли это страшно? Хоть у нас опыт путешествий по Украине огромный, все равно переживаю", - призналась молодая мама.

Екатерина показала фото из Турции в купальнике (фото: instagram.com/repyahovakate)

Подписчицы жены музыканта заверили, что все будет отлично, ведь летать с грудничками гораздо проще, чем с более взрослыми детьми, которые начинают бегать, ходить и стремятся все вокруг изучать – за такими малышами нужен глаз да глаз.

Екатерина поблагодарила всех за теплые слова, напутствия и личный опыт, которым делились мамочки в комментариях.

Стоит отметить, то бесстрашная молодая мама брала в поездку маленького Мишу, когда ему едва исполнился месяц. Правда, тогда звездная семья колесила по Украине, а вот предстоящая поездка за границу в октябре станет для мальчика первым в его жизни путешествием в другую страну .

В "сторис" Екатерина призналась, что 4 октября для нее – особая дата. Ровно год назад в этот день тест на беременность показал две полоски, и девушка осознала что она скоро станет мамой! "А сейчас рядышком со мной лежит мое счастье", - подписала она снимок маленького Миши.

Скриншот: instagram.com/repyahovakate

Также жена Пвлика показала, как выглядела на третьем месяце беременности. На селфи она позирует в лифчике и черных лосинах, подчеркнувших аккуратный небольшой животик.