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Дружина Павліка засвітила фігуру в купальнику і розсекретила знакову подію в житті

Автор: Styler

Віктор Павлік та Катерина Репяхова нещодавно вперше показали обличчя 3-місячного синочка Міші. Дружина артиста зізналася, що поділитися фото малюка саме зараз було її внутрішнім бажанням. А в прикмети і забобони вона не вірить зовсім. І ось, сім'я вперше втрьох зібралася на відпочинок до Туреччини.

З такої нагоди Катерина запостила в Instagram фото в чорному купальнику, зроблене в Анталії.

Судячи з геотегу (Кемер, Туреччина), фото було зроблено в минулому році до появи на світ малюка

"Вже післязавтра ми летимо до Туреччини. Утрьох. Хто літав з дітками до року, чи сильно це страшно? Хоч у нас досвід подорожей по Україні величезний, все одно переживаю", - зізналася молода мама.

Катерина показала фото з Туреччини в купальнику (фото: instagram.com/repyahovakate)

Підписниці дружини музиканта запевнили, що все буде відмінно, адже літати з немовлятами набагато простіше, ніж з більш дорослими дітьми, які починають бігати, ходити і хочуть вивчати все навколо - за такими малюками потрібно пильнувати.

Катерина подякувала всім за теплі слова, напуття і особистий досвід, яким ділилися матусі в коментарях.

Варто зазначити, то безстрашна молода мама брала в поїздку маленького Мішу, коли йому ледь виповнився місяць. Правда, тоді зіркова сім'я колесила по Україні, а ось майбутня поїздка за кордон в жовтні стане для хлопчика першою в його житті подорожжю в іншу країну .

У "сторіс" Катерина зізналася, що 4 жовтня для неї – особлива дата. Рівно рік тому в цей день тест на вагітність показав дві смужки, і дівчина усвідомила що вона скоро стане мамою! "А зараз поряд зі мною лежить моє щастя", - підписала вона знімок маленького Міші.

Скріншот: instagram.com/repyahovakate

Також дружина Пвліка показала, як виглядала на третьому місяці вагітності. На селфі вона позує в ліфчику і чорних лосинах, що підкреслили акуратний невеликий животик.

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік поділився своїм думкою про істотну різницю у віці зі своїм молодшим сином від молодої дружини.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова