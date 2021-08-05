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"Жена волнуется": муж Кухар Стонов раскрыл подробности волшебной ночи с ней на Мальдивах

Автор: Styler

Екатерина Кухар и Александр Стоянов отдыхают на райских Мальдивских островах. Пара любит экзотические курорты и с удовольствием осваивает новые направления. К слову, предыдущий отпуск на Шри-Ланке заставил приму-балерину изрядно понервничать – дикие животные на пляже и змея в номере напугали Екатерину.

Александр решил заинтриговать подписчиков и показал в Instagram несколько фото в бассейне и признался, что впереди их с женой ждет необычная ночь.

Накануне переезда в новое место Александр написал: "Нам тут скучать не дают. Сегодня нас ждет волшебная ночь в очень необычном месте. Жена немного волнуется, а мне нравится наблюдать за ее реакцией".

Александр рассказал о необычной ночи на Мальдивах (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Так, Екатерина с мужем провели ночь в глемпинге. Они спали под огромным прозрачным куполом и долго не могли привыкнуть к новой локации.

"Очень необычные ощущения, когда находишься в этом куполе, если честно", - отметил Александр.

Александр показал необычную локацию для ночлега (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Супруги поужинали на улице под звездным небом и остались в восторге. "Здесь такой кайф! Вероятно, я бы задержался здесь на несколько дней", - признался Александр.

Екатерина и Александр провели время в удивительном месте на Мальдивах (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

На следующий день пара отправилась на мастер-класс по приготовлению камбучи. Екатерина призналась, что скучать на отдыхе ей не приходиться – постоянные активности и, интересные, прикладные и познавательные мероприятия.

Напомним, что ранее Екатерина Кухар рассказала о правильном питании дома и в поездках. Она познакомила с простыми, но действенными азами здорового рациона.

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Екатерина КухарАлександр Стоянов