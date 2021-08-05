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"Дружина хвилюється": чоловік Кухар Стонов розкрив подробиці чарівної ночі з нею на Мальдівах

Автор: Styler

Катерина Кухар і Олександр Стоянов відпочивають на райських Мальдівських островах. Пара любить екзотичні курорти і з задоволенням освоює нові напрямки. До слова, попередня відпустка на Шрі-Ланці змусив прийму-балерину неабияк понервувати - дикі тварини на пляжі і змія в номері налякали Катерину.

Олександр вирішив заінтригувати підписників і показав в Instagram кілька фото в басейні і зізнався, що попереду їх з дружиною чекає незвичайна ніч.

Напередодні переїзду в нове місце Олександр написав: "Нам тут нудьгувати не дають. Сьогодні нас чекає чарівна ніч в дуже незвичайному місці. Дружина трохи хвилюється, а мені подобається спостерігати за її реакцією".

Олександр розповів про незвичайну ніч на Мальдівах (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Так, Катерина з чоловіком провели ніч у глемпінгу. Вони спали під величезним прозорим куполом і довго не могли звикнути до нової локації.

"Дуже незвичайні відчуття, коли знаходишся в цьому куполі, якщо чесно", - зазначив Олександр.

Олександр показав незвичайну локацію для ночівлі (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Подружжя повечеряло на вулиці під зоряним небом і залишилося в захваті. "Тут такий кайф! Ймовірно, я б затримався тут на кілька днів", - зізнався Олександр.

Катерина та Олександр провели час у дивовижному місці на Мальдівах (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Наступного дня пара вирушила на майстер-клас з приготування камбучі. Катерина зізналася, що нудьгувати на відпочинку їй не доводиться – постійні активності і, цікаві, прикладні та пізнавальні заходи.

Нагадаємо, що раніше Катерина Кухар розповіла про правильне харчування вдома і в поїздках. Вона познайомила з простими, але дієвими азами здорового раціону.

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Катерина КухарАлександр Стоянов