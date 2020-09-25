Женщина-мечта: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила совершенным телом в провокационных нарядах

Дженнифер Лопес совместно с певцом Малумой презентовали новый двойной клип на песни Pa Ti и Lonely. Он стал саундтреком к фильму "Женись на мне", который выйдет на экраны 14-го февраля 2021-го года. Видео, частично уже представленное на странице Лопес в соцсетях, повествует об отношениях нестандартной пары: миллионерши и ее охранника, которым любовь крутить запрещено. В нем будет масса зажигательных сцен, соблазнительных танцев и впечатляющих видов.

Певице подобрали провокационные наряды (фото: instagram.com/jlo)

Специально для ролика знойной певице подобрали несколько ярких образов. Один из них она дала рассмотреть своим поклонникам в сети Instagram до мельчайших подробностей. Звезда позирует в черном топе с переплетами, классических брюках с карманами и кожаных перчатках. Образ дополняют крупные серьги с камнями круглой формы, а также высокая прическа со структурными прядями. На снимке певица стоит, опираясь на стол и соблазнительно прогнувшись. Еще один лук, что выгодно подчеркнул выдающиеся формы Дженифер, составил черный удлиненный жакет, надетый на голое тело. Дополняют его туфли на высоких каблуках, а также массивные серьги.

Видео получилось как всегда жарким (видео: instagram.com/jlo)

Разумеется, новое видео с жаркими образами звезды набрало максимально количество просмотров и лайков. Поклонники выражают свой восторг от новой работы творческого тандема и восхищаются красотой 51-летней Лопес. "Королева", "Я в невероятном возбуждении", "Восхитительна", "Восхитительный идол", "Мисс Лопес в огне", "По-прежнему моя любимица", "Черт, как же ты прекрасна"…

Напомним, накануне возлюбленный и будущий муж певицы Алекс Родригес букально засыпал сеть совместными фото с Дженнифер Лопес. Чем невероятно порадовал фанатов пары.