Жінка-мрія: 51-річна Дженніфер Лопес вразила досконалим тілом в провокаційних вбраннях

Дженніфер Лопес спільно зі співаком Малумою презентували новий подвійний кліп на пісні Pa Ti і Lonely. Він став саундтреком до фільму "Одружися на мені", який вийде на екрани 14-го лютого 2021-го року. Відео, частково вже представлене на сторінці Лопес в соцмережах, оповідає про стосунки нестандартної пари: мільйонерки і її охоронця, яким любов крутити заборонено. В ньому буде велика кількість запальних сцен, танців і вражаючих видів.

Співачки підібрали провокаційні костюми (фото: instagram.com/jlo)

Спеціально для ролика спекотній співачці підібрали кілька яскравих образів. Один з них вона дала розглянути своїм шанувальникам в мережі Instagram до найдрібніших подробиць. Зірка позує в чорному топі, класичних брюках з кишенями і шкіряних рукавичках. Образ доповнюють великі сережки з камінням круглої форми, а також висока зачіска зі структурними пасмами. На знімку співачка стоїть, спираючись на стіл і спокусливо прогнувшись. Ще один лук, що вигідно підкреслив видатні форми Дженіфер, склав чорний подовжений жакет. одягнутий на голе тіло. Доповнюють його туфлі на високих підборах, а також масивні сережки.

Відео вийшло як завжди жарким (відео: instagram.com/jlo)

Зрозуміло, нове відео з гарячими образами зірки набрало максимально кількість переглядів і лайків. Шанувальники висловлюють свій захват від нової роботи творчої пари і захоплюються красою 51-річної Лопес. "Королева", "Я в неймовірному збудженні", "Чудова", "Чудовий ідол", "Міс Лопес у вогні", "Як і раніше моя улюблениця", "Чорт, яка ж ти прекрасна"...

Нагадаємо, напередодні коханий і майбутній чоловік співачки Алекс Родрігес букально засипав мережу спільними фото з Дженніфер Лопес. Чим неймовірно порадував фанатів пари.