Женщины "жрут" женщин: Оля Полякова отреагировала на хейт из-за дерзкого фото

Оля Полякова за словом в карман не лезет. Певица умеет постоять за себя в сети и за ее пределами, имеет собственное мнение и не боится его отстаивать. Так, в этот раз ей пришлось "воевать" с недоброжелателями, которые раскритиковали певицу из-за провокационного фото в Facebook.

Причиной негативных комментариев стала фотография, где певица позирует в белом спортивном костюме и с ярким макияжем и укладкой, сидя в расслабленной позе на кресле в гримерке. Она высунула кончик языка, приоткрыв ярко накрашенные губы.

"Наглая девочка кайфует (на мотив мокрой)", - подписала кадр певица.

Оля Полякова спровоцировала споры в сети дерзким снимком (фото:facebook.com/polyakovamusic)

Под постом тут же собрались гневные комментаторы, которые набросились на артистку, посчитав снимок неуместным и даже нецензурным.

"Нагло и неприлично, даже звезды могут "слететь" с орбиты, если сильно "зазвездятся", "У Оли сексуальная энергетика аж зашкаливает, такое бывает перед климаксом", "А кто нибудь представляет в этой позе Софию Ротару? А имя ее знают во всем мире", "Закат не за горами вот и стараемся из всех сил", "Мать двоих детей. Что нормально для 15 летней девочки, пошловато для взрослой тети", - "полетели" критические комментарии в сторону Оли.

Певица не стала молчать и достойно парировала хейтерам, поставив их на место. Она записала обращение ко всем недовольным.

"Под моим последним постом в Фейсбуке столько желчи, зависти и злости. У нас женщины "жрут" женщин, развивают и популяризируют сексизм, эйджизм, ненавидят чужую молодость и красоту, то ли плача, то ли забыв о своей. Так нельзя! Мы же с вами женщины. Давайте поддерживать друг друга. Прекратите топить друг друга!" - призвала звезда.

Напомним, что ранее Оля Полякова попала в щекотливую ситуацию на "Танцах со звездам 2020".