Жінки "жеруть" жінок: Оля Полякова відреагувала на хейт через зухвале фото

Оля Полякова за словом в кишеню не лізе. Співачка вміє постояти за себе в мережі і за її межами, має власну думку і не боїться її відстоювати. Так, в цей раз їй довелося "воювати" з недоброзичливцями, які розкритикували співачку через провокаційне фото в Facebook.

Причиною негативних коментарів стала фотографія, де співачка позує у білому спортивному костюмі і з яскравим макіяжем і укладанням, сидячи в розслабленій позі на кріслі в гримерці. Вона висунула кінчик язика, відкривши яскраво нафарбовані губи.

"Нахабна дівчинка кайфує (на мотивом мокрої)", - підписала кадр співачка.

Оля Полякова спровокувала суперечки в мережі зухвалим знімком (фото:facebook.com/polyakovamusic)

Під постом тут же зібралися обурені коментатори, які накинулися на артистку, вважаючи знімок недоречним і навіть нецензурним.

"Нахабно і непристойно, навіть зірки можуть "злетіти" з орбіти, якщо сильно "зазвездятся", "У Олі сексуальна енергетика аж зашкалює, таке буває перед клімаксом", "А хто небудь представляє в цій позі Софію Ротару? А ім'я його знають у всьому світі", "Захід не за горами ось і намагаємося з усіх сил", "Мати двох дітей. Що нормально для 15-річної дівчинки, вульгарно для дорослої тітки", - "полетіли" критичні коментарі в бік Олі.

Співачка не стала мовчати і гідно парирувала хейтерам, поставивши їх на місце. Вона записала звернення до всіх незадоволених.

"Під моїм останнім постом у Фейсбуці стільки жовчі, заздрості та злості. У нас жінки "жеруть" жінок, розвивають і популяризують сексизм, ейджизм, ненавидять чужу молодість і красу, чи то плачу, то забувши про свою. Так не можна! Ми ж з вами жінки. Давайте підтримувати одна одну. Припиніть топити одна одну!" - закликала зірка.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова потрапила в незручну ситуацію на "Танцях з зірками 2020".