Журналисты выяснили, обращалась ли Оля Полякова к пластическим хирургам

Оля Полякова недавно удивила своих поклонников необычным перевоплощением. 36-летняя украинская звезда появилась на одном из телешоу в кардинально новом образе и поразила изменениями во внешности. В сети на новый образ Поляковой отреагировали молниеносно и обсуждение ее внешности вызвало резонанс. Фанаты артистки начали активно обсуждать и комментировать ее внешность. Одним из предположений стало то, что она обратилась к пластическим хирургам, чтобы получить такой потрясающий результат.

Ее перевоплощение наделало столько шума, что Оля Полякова стала героиней первого эпизода новой программы про тайны и секреты известных звезд и политиков – "Разоблачение", которая стартовала на телеканале KYIV.LIVE по пятницам, в 17:30.

Журналисты программы провели целое расследование, чтобы выяснить, обращалась ли певица Оля Полякова к пластическим хирургам или нет.

Стоит отметить, что сама артистка на личных страницах в социальных сетях опровергает любые хирургические вмешательства в свою внешность. Она отмечает, что изменения во внешности – это результаты косметической процедуры с использованием микротоков.

Эксперты, с которыми пообщались журналисты и которым доверяет сама Оля Полякова, прокомментировали изменения во внешности артистки.

"Хирургические процедуры Оля не делала, она от природы имеет хорошую генетику, ведет активный способ жизни. Оля – пример правильного отношения современной девушки к косметологии, которая включает в себя целый комплекс длительных процедур, которые имеют пролонгированный результат", - отметили специалисты.

Напомним, ранее мы писали о том, что Полякова раскритиковала выбор "Холостячки" Мишиной.

А также рассказывали о том, что Оля Полякова рассказала пикантные подробности о своей дочери.