Журналісти з'ясували, чи зверталася Оля Полякова до пластичних хірургів

Оля Полякова нещодавно здивувала своїх шанувальників незвичайним перевтіленням. 36-річна українська зірка з'явилася на одному з телешоу в кардинально новому образі та вразила змінами у зовнішності. В мережі на новий образ Полякової відреагували блискавично й обговорення її зовнішності викликало резонанс. Фанати артистки почали активно обговорювати та коментувати її зовнішність. Одним з припущень стало те, що вона звернулася до пластичних хірургів, щоб отримати такий приголомшливий результат.

Її перевтілення наробила стільки шуму, що Оля Полякова стала героїнею першого епізоду нової програми про таємниці та секрети відомих зірок і політиків – "Викриття", яка стартувала на телеканалі KYIV.LIVE щоп'ятниці, о 17:30.

Журналісти програми провели ціле розслідування, щоб з'ясувати, чи зверталася співачка Оля Полякова до пластичних хірургів чи ні.

Варто відзначити, що сама артистка на особистих сторінках в соціальних мережах спростовує будь-які хірургічні втручання у свою зовнішність. Вона відзначає, що зміни в зовнішності – це результати косметичної процедури з використанням мікрострумів.

Експерти, з якими поспілкувалися журналісти і яким довіряє сама Оля Полякова, прокоментували зміни в зовнішності артистки.

"Хірургічні процедури Оля не робила, вона від природи має хорошу генетику, веде активний спосіб життя. Оля – приклад правильного ставлення сучасної дівчини до косметології, яка містить у собі цілий комплекс тривалих процедур, які мають пролонгований результат", - відзначили фахівці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Полякова розкритикувала вибір "Холостячки" Мішиної.

А також розповідали про те, що Оля Полякова розповіла пікантні подробиці про свою доньку.