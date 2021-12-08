"Злата одумалась?" Ведущий "Холостячки" намекнул на воссоединение Огневич с другим финалистом

В прошлую пятницу, 3 декабря, главная героиня 2-го сезона "Холостячки" Злата Огневич сделала свой финальный выбор - ее второй половинкой стал бизнесмен Андрей Задворный. Многим зрителям и поклонникам выбор певицы пришелся не по вкусу и на пару обрушилась масса негатива.
Как сложилась жизнь пары после окончания проекта, украинцы узнают уже 10 декабря на пост-шоу, а пока ведущий "Холостячки" Григорий Решетник не на шутку всех заинтриговал.
На своей странице в Instagram он опубликовал совместный снимок с Огневич и финалистом шоу Дмитрием Шевченко.
На черно-белом фото Злата и Дмитрий запечатлены напротив Григория с широкими улыбками на лицах. При этом они не прикасаются друг к другу.
"Осталось 3 дня. Будет...", - заинтриговал Решетник и дополнил подпись емоджи белого и черного сердец.
Григорий Решетник показал кадр с пост-шоу и намекнул на воссоединение Холостячки с одним из финалистов (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Многие подписчики предположили, что Злата все же "одумалась" и выбрала Дмитрия, однако другие не поверили в такие интриги и намеки ведущего.
Ранее мы писали, что Злата Огневич отбилась от хейта после громкого финала "Холостячки 2". Также певица отметила, что на пост-шоу покажут то, что случилось с парой после выключения камер.