"Злата одумалась?" Ведущий "Холостячки" намекнул на воссоединение Огневич с другим финалистом

В прошлую пятницу, 3 декабря, главная героиня 2-го сезона "Холостячки" Злата Огневич сделала свой финальный выбор - ее второй половинкой стал бизнесмен Андрей Задворный. Многим зрителям и поклонникам выбор певицы пришелся не по вкусу и на пару обрушилась масса негатива.

Как сложилась жизнь пары после окончания проекта, украинцы узнают уже 10 декабря на пост-шоу, а пока ведущий "Холостячки" Григорий Решетник не на шутку всех заинтриговал.