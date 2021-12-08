"Злата одумалася?" Ведучий "Холостячки" натякнув на возз'єднання Огнєвіч з іншим фіналістом

Минулої п'ятниці, 3 грудня, головна героїня 2-го сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч зробила свій фінальний вибір - її другою половинкою став бізнесмен Андрій Задворний. Багатьом глядачам і шанувальникам вибір співачки припав не до смаку і на пару обрушилася маса негативу.

Як склалося життя пари після закінчення проекту, українці дізнаються вже 10 грудня на пост-шоу, а поки ведучий "Холостячки" Григорій Решетник не на жарт всіх заінтригував.