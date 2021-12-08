"Злата одумалася?" Ведучий "Холостячки" натякнув на возз'єднання Огнєвіч з іншим фіналістом

Минулої п'ятниці, 3 грудня, головна героїня 2-го сезону "Холостячки" Злата Огнєвіч зробила свій фінальний вибір - її другою половинкою став бізнесмен Андрій Задворний. Багатьом глядачам і шанувальникам вибір співачки припав не до смаку і на пару обрушилася маса негативу.
Як склалося життя пари після закінчення проекту, українці дізнаються вже 10 грудня на пост-шоу, а поки ведучий "Холостячки" Григорій Решетник не на жарт всіх заінтригував.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував спільний знімок з Огнєвіч і фіналістом шоу Дмитром Шевченком.
На чорно-білому фото Злата і Дмитро відображені навпроти Григорія з широкими посмішками на обличчях. При цьому вони не торкаються один до одного.
"Залишилося 3 дні. Буде...", - заінтригував Решетник і доповнив підпис емоджі білого і чорного сердець.
Григорій Решетник показав кадр з пост-шоу і натякнув на возз'єднання Холостячки з одним з фіналістів (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Багато підписників припустили, що Злата все ж "одумалася" і вибрала Дмитра, проте інші не повірили в такі інтриги і натяки ведучого.
Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч відбилася від хейта після гучного фіналу "Холостячки 2". Також співачка зазначила, що на пост-шоу покажуть те, що сталося з парою після виключення камер.