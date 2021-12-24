Злата Огневич примерила смелые образы и дала советы по разбору гардероба

Злата примерила два образа. Так, первый получился весьма дерзким и необычным - звезда позировала в белой мини-юбке и топе в виде отреза белой ткани, который крест-накрест прикрывал ее грудь.

Оригинальный лук она дополнила белыми полусапожками и длинными перчатками с леопардовым принтом, а также сделала интересную прическу с высоким пучком и длинной челкой.

"Стиль это не про моду (она слишком быстротечна и циклична). В целом: он про ТЕБЯ, характер, привычки, образ жизни. При знакомстве с человеком я уже невольно обращаю внимание на его стиль и знаете, мне очень нравится такой способ познания. Сегодня ко мне прийдёт стилист и мы вместе будем делать разбор моего гардероба. Это очень интересно и даже полезно. Смотрю вот на эти фото и не узнаю себя, так приятно от этого. Можно столько граней в себе открыть через разные проявления!" - поделилась Огневич.

Также певица предстала перед камерой в мини-платье цвета индиго от украинского бренда GASANOVA. Наряд отличается пышными рукавами и глубоким декольте, подчеркивая сексуальность артистки.

Волосы Златы уложили назад, а также сделали нежный мейкап и украсили уши длинными серебристыми серьгами.

Злата Огневич устроила съемку в дерзких и соблазнительных образах (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Исполнительница поделилась с поклонниками инсайтами по поводу разбора своего гардероба со стилистом: