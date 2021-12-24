Злата Огнєвіч приміряла сміливі образи і дала поради з розбору гардеробу

Злата приміряла два образи. Так, перший вийшов вельми зухвалим і незвичайним - зірка позувала в білій міні-спідниці і топі у вигляді відрізу білої тканини, який хрест-навхрест прикривав її груди.

Оригінальний лук вона доповнила білими півчобітками і довгими рукавичками з леопардовим принтом, а також зробила цікаву зачіску з високим пучком і довгим чубчиком.

"Стиль це не про моду (вона занадто швидкоплинна і циклічна). В цілому: він про тебе, характер, звички, спосіб життя. При знайомстві з людиною я вже мимоволі звертаю увагу на її стиль і знаєте, мені дуже подобається такий спосіб пізнання. Сьогодні до мене прийде стиліст і ми разом будемо робити розбір мого гардеробу. Це дуже цікаво і навіть корисно. Дивлюся ось на ці фото і не впізнаю себе, так приємно від цього. Можна стільки граней в собі відкрити через різні прояви!" - поділилася Огнєвіч.

Також співачка постала перед камерою в міні-сукні кольору індиго від українського бренду GASANOVA. Наряд відрізняється пишними рукавами і глибоким декольте, підкреслюючи сексуальність артистки.

Волосся Злати вклали назад, а також зробили ніжний макіяж і прикрасили вуха довгими сріблястими сережками.

Злата Огнєвіч влаштувала зйомку в зухвалих і спокусливих образах (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Виконавиця поділилася з шанувальниками інсайтами з приводу розбору свого гардеробу зі стилістом: