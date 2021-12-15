Злата Огневич рассказала об идеальной картинке жизни и отношениях

"В отношениях очень важен диалог, умение слушать и слышать. Не подстраиваться друг под друга, не умалчивать внутренние проблемы, а озвучивать их. Надо говорить о своих ощущениях, эмоциях, о том, что тебя беспокоит", - поделилась певица.

Артистка также отметила, что сейчас серьезно задумывается над будущим и уже видит свою идеальную картинку жизни.

"Свое будущее я вижу в семье, в детках. Мечтаю видеть, как они бегают вокруг елки и расспрашивают меня: "Мама, что ты нам подаришь?". Мечтаю встречать Новый год в кругу семьи. Так что лучшие времена - впереди!" - добавила Огневич.

Отметим, что Злата Огневич стала победительницей первого сезона шоу "Маска", а также приняла участие во втором сезоне "Холостячки".