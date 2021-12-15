Злата Огневич розповіла про ідеальну картинку життя та стосунки

"У відносинах дуже важливий діалог, вміння слухати і чути. Не підлаштовуватися один під одного, не замовчувати внутрішні проблеми, а озвучувати їх. Треба говорити про свої відчуття, емоції, про те, що тебе турбує", - поділилася співачка.

Артистка також зазначила, що зараз серйозно замислюється над майбутнім і вже бачить свою ідеальну картинку життя.

"Своє майбутнє я бачу в сім'ї, в дітках. Мрію бачити, як вони бігають навколо ялинки і розпитують мене: "Мамо, що ти нам подаруєш?". Мрію зустрічати Новий рік в колі сім'ї. Так що кращі часи - попереду!" - додала Огневич.

Зазначимо, що Злата Огневич стала переможницею першого сезону шоу "Маска", а також взяла участь у другому сезоні "Холостячки".