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Злата Огневич рассказала, что ей отправляют фанаты-извращенцы в Instagram (видео)

Автор: Анна Киселева

Артистка призналась, что неоднократно была вынуждена увидеть фотографии мужских половых

Украинская певица Злата Огневич рассказала о странном внимании со стороны мужской половины фанатов. Артистка призналась, что неоднократно в личных сообщениях открывала "фотографии-сюрпризы" с изображением гениталий своих поклонников. Спустя какое-то время девушка решила вовсе не читать сообщения. Об этом она рассказала в "Світському житті".

Особенно бурная активность среди мужской части ее аудитории началась после недавней откровенной фотосессии. Как объяснила исполнительница, это она делает не ради привлечения внимания мужчин, а потому, что стала уверенной в себе.

"Эти фото, наверное, свидетельствуют о самооценке. Сейчас я настолько смелая, я не боюсь своего тела, если мне предложат сняться в каком-то кино, но об искусстве, ну не совсем обнаженной, надо же оставить что-то и себе, не все людям", – делится Злата.

Также она рассказала, что ее уверенность в себе, по всей видимости, заставляет и других людей верить в себя и не всегда это идет ей на пользу. Так, в последнее время участились случаи отправки в личные сообщения фотографий с обнаженными участками тела со стороны мужчин.

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"Я даже уже это не открываю. Потому что я несколько раз открыла и поняла, что это была плохая идея. Высылают все!" – делится артистка.

Стоит отметить, что отправка обнаженных фотографий в личные сообщения приравнивается к цифровому насилию. Психологи до сих пор пытаются установить причины девиантного поведения среди мужской половины пользователей сети.

Напомним, что ранее Злата Огневич разоткровенничалась о болезненном расставании с парнем. По словам артистки, год назад она очень тяжело рассталась с молодым человеком и сейчас она продолжает приходить в себя.

Также мы рассказывали, что Злата Огневич поделилась секретами красоты.

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