Злата Огневич розповіла, що їй відправляють фанати-збоченці в Instagram (відео)

Українська співачка Злата Огневич розповіла про дивну уваги з боку чоловічої половини фанатів. Артистка зізналася, що неодноразово в особистих повідомленнях відкривала "фотографії-сюрпризи" із зображенням геніталій своїх шанувальників. Через якийсь час дівчина вирішила зовсім не читати повідомлення. Про це вона розповіла у "Світському житті".

Особливо бурхлива активність серед чоловічої частини аудиторії почалася після недавньої відвертої фотосесії. Як пояснила виконавиця, це вона робить не заради залучення уваги чоловіків, а тому, що стала впевненою в собі.

"Ці фото, напевно, свідчать про самооцінку. Зараз я настільки смілива, я не боюся свого тіла, якщо мені запропонують знятися в якомусь кіно, але про мистецтво, ну не зовсім голою, треба ж залишити щось і собі, не все людям", – ділиться Злата.

Також вона розповіла, що її впевненість у собі, по всій видимості, змушує й інших людей вірити в себе і не завжди це йде їй на користь. Так, останнім часом почастішали випадки відправлення в особисті повідомлення фотографій з оголеними ділянками тіла з боку чоловіків.

"Я навіть вже це не відкриваю. Тому що я кілька разів відкрила і зрозуміла, що це була погана ідея. Висилають все!" – ділиться артистка.

Варто відзначити, що відправка оголених фотографій в особисті повідомлення прирівнюється до цифрового насильства. Психологи досі намагаються встановити причини девіантної поведінки серед чоловічої половини користувачів мережі.

Нагадаємо, що раніше Злата Огневич розговорилася про хворобливе розставання з хлопцем. За словами артистки, рік тому вона дуже важко розлучилася з хлопцем і зараз вона продовжує приходити в себе.

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