UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Знали только близкие: Джамала рассекретила свою тайну, о которой не подозревали поклонники

Автор: Ольвия Агаркова

Джамала отдыхает с сынишками в Египте, куда она сбежала от киевской зимы. Певица решила сесть на диету и даже поделилась с поклонниками инструкцией от диетолога, которую те тут же взяли на вооружение. Правда, артистка призналась, что она сорвалась – во время похода в местный французский ресторан не устояла перед десертом. Но отдых это не омрачило, ведь место, где остановилась звезд, связанно у нее с самыми теплыми воспоминаниями, о чем она рассказала фанам.

Певица устроила пляжную фотосессию у моря. Ее результатами она поделилась в Instagram. Джамала позирует в белых штанах с высокой посадкой и короткой ветровке. Несмотря на ветреную погоду, звезда прогулялась по пирсу и подошла по песку у самой кромки воды. На еще одном фото певица сфотографирована со спины, на ней – джинсовый комбинезон.

Джамала показала знаковое место (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Welcome back, или Почему нужно возвращаться в места, где было хорошо. Ровно год назад мы с семьей отдыхали в этом замечательном месте. Тогда я носила под сердцем Селима. И об этом знали только самые близкие. Удивительно, теперь Селимка здесь купается. Невероятно красивое место — много солнца, много воздуха, красоты, свободы! В любимые места всегда нужно возвращаться!" - призвала Джамала.

Напомним, что ранее Джамала показала душевное фото с мужем Бекиром Сулеймановым и младшим сыном Селим Гираем. Малышу на днях исполнилось семь месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джамала