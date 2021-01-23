Знали тільки близькі: Джамала розсекретила свою таємницю, про яку не підозрювали шанувальники

Джамала відпочиває з синочками в Єгипті, куди вона втекла від київської зими. Співачка вирішила сісти на дієту і навіть поділилася з шанувальниками інструкцією від дієтолога, яку ті одразу ж взяли на озброєння. Щоправда, артистка зізналася, що вона зірвалася – під час походу в місцевий французький ресторан не встояла перед десертом. Але відпочинок це не затьмарило, адже місце, де зупинилася зірок, пов'язано у неї з найтеплішими спогадами, про що вона розповіла фанам.

Співачка влаштувала пляжну фотосесію біля моря. Її результатами вона поділилась в Instagram. Джамала позує в білих штанях з високою посадкою і короткій куртці. Незважаючи на вітряну погоду, зірка прогулялася по пірсу і підійшла по піску біля самої кромки води. На ще одному фото співачка сфотографована зі спини, на ній – джинсовий комбінезон.

Джамала показала знакове місце (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Welcome back, або Чому треба повертатися в місця, де було добре. Рівно рік тому ми з родиною відпочивали в цьому чудовому місці. Тоді я носила під серцем Селіма. І про це знали тільки найближчі. Дивно, тепер Селімка тут купається. Неймовірно красиве місце — багато сонця, багато повітря, краси, свободи! В улюблені місця завжди потрібно повертатися!" - закликала Джамала.

Нагадаємо, що раніше Джамала показала душевне фото з чоловіком Бекіром Сулеймановим і молодшим сином Селім Гіраєм. Малюкові днями виповнилося сім місяців.