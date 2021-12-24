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Звезда "Человека-паука" Джейкоб Баталон сбросил 50 кг: попробуйте узнать! (фото "до" и "после")

Автор: RBC.UA

Американский актер Джейкоб Баталон прославился благодаря роли Неда в серии фильмов о Человеке-пауке. И если раньше актера идентифицировали не только по харизматичной улыбке, блестящим глазам, но и внушительному весу, то теперь актера можно узнать с трудом.

За последнее время он кардинально преобразился, скинув 50 кг. Причем Баталон не стал скрывать, как ему это удалось.

По словам Джейкоба, отличная физическая форма – результат заботы о своем здоровье. Он начал заниматься этими вопросами с 2020 года, так как понял, что его образ жизни ведет его не туда.

"Даже когда я не делал физическую работу, чувствовал сонливость, и это было из-за жирной пищи, которую я ел. Мне казалось, что я с трудом могу подняться по лестнице, не запыхавшись", – рассказал актер в интервью Men’s Health.

Джейкоб Баталон до похудения (фото: instagram.com/lifeisaloha)

Чтобы прийти к такому впечатляющему результату, Джейкобу пришлось нанять личного тренера и полностью поменять питание. Актер занимался спортом по полтора часа в день шесть раз в неделю. А в рационе исключил животную пищу и любые рафинированные продукты.

Также благодаря спорту Баталону удалось проработать эмоциональное состояние. К примеру, с помощью набивного мяча он избавился от чувства гнева.

Джейкоб Баталон после похудения (фото: instagram.com/lifeisaloha)

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