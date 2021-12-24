Зірка "Людини-павука" Джейкоб Баталон скинув 50 кг: спробуйте впізнати! (фото "до" і "після")

За словами Джейкоба, відмінна фізична форма - результат турботи про своє здоров'я. Він почав займатися цими питаннями з 2020 року, так як зрозумів, що його спосіб життя веде його не туди.

"Навіть коли я не робив фізичну роботу, відчував сонливість, і це було через жирну їжу, яку я їв. Мені здавалося, що я насилу можу піднятися по сходах, не захекавшись", – розповів актор в інтерв'ю Men's Health.

Джейкоб Баталон до схуднення (фото: instagram.com/lifeisaloha)

Щоб прийти до такого вражаючого результату, Джейкобу довелося найняти особистого тренера і повністю поміняти харчування. Актор займався спортом по півтори години на день шість разів на тиждень. А в раціоні виключив тваринну їжу і будь-які рафіновані продукти.

Також завдяки спорту Баталону вдалося опрацювати емоційний стан. Наприклад, за допомогою набивного м'яча він позбувся почуття гніву.

Джейкоб Баталон після схуднення (фото: instagram.com/lifeisaloha)