75-й Каннський кінофестиваль відмовився приймати делегацію Росії

Концерт американської групи Green Day, який повинен був відбутися на стадіоні "Відкриття Арена" в Москві 29-го травня, також скасований.

Крім цього, раніше стало відомо, що Росія не зможе взяти участь у музичному конкурсі "Євробачення-2022".

Багато організацій відмовляються співпрацювати з Росією після вторгнення в Україну (фото: instagram.com/festivaldecannes)

Через війну з Україною найбільші американські студії Walt Disney, Sony і Warner Bros. призупинили прокат своїх фільмів в Росії. Так, Warner Bros. скасувала вихід "Бетмена", реліз якого був запланований на сьогодні, 2 березня. А Walt Disney оголосив, що не покаже "Я червонію" від Pixar.

Напередодні стало відомо, що Міжнародний Каннський кінофестиваль, який проходитиме з 17-го по 28-го травня, відмовився приймати офіційних представників з Росії.

"Оргкомітет фестивалю вирішив, що не буде приймати офіційні делегації або представників, пов'язаних з російським урядом, до тих пір, поки напад не припиниться на умовах, які задовольнять інтереси українського народу", – йдеться в офіційній заяві.