Хіт осені? KOZAK SYSTEM заспівали про шалену любов (відео)

Про пісню "Хто як не ти"

Історія появи "Хто як не ти" нагадує втілення мрії. Давня прихильниця KOZAK SYSTEM Маріанна Довгань склала вірш та виклала у себе на сторінці у соцмережі. Він дуже сподобався музикантам і вони вирішили, що на його основі може народитися пісня. Трубач Сергій Соловій трохи допрацював лірику, музику написали всі разом.

Перша презентація треку відбулася ще минулого року під час онлайн-концерту на честь дня народження KOZAK SYSTEM, та за період локдауну композиція змінилася. Музиканти переробили приспів та дали їй іншу назву, бо початково вона називалася "Журавлі".



"Хто як не ти" можна вважати визначною піснею у репертуарі гурту, оскільки така неймовірна підтримка треку ще до його офіційного виходу переносить KOZAK SYSTEM на абсолютно новий рівень популярності та затребуваності.

Попри те, що під час активного концертного сезону 2021 треку ще не було на стримінгових майданчиках, люди вже вивчили текст пісні по "лайвам" з соціальних мереж та натовпом підспівували на концертах.

Відомо, що "Хто як не ти" потрапить на майбутній альбом гурту "Земля. Вітер. Вогонь", який буде презентовано у травні 2022 року на великому концерті до 10-річчя рок-команди.