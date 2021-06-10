Небезпечний манікюр: експерт розповіла, чим шкідливі УФ-лампи для сушіння гель-лаку

Наукове співтовариство однозначну відповідь на це питання не дає. УФ-лампи для фіксації гель-лаку, що продаються від професійних брендів в спеціалізованих магазинах до "Аліекспресса", випромінюють переважно UVA-випромінювання.

Цей вид випромінювання не викликає опіки, але він відповідальний за ризик пошкодження ДНК клітин шкіри, матриксу нігтя і відіграє важливу роль у виникненні меланоми та інших видів раку шкіри.

Чи такий вже безпечний манікюр гель-лаком? (фото: pexels.com)

Що про це думає докмед? Якщо вивчити матеріали в професійних медичних джерелах, то однозначної відповіді можна і не отримати. Досліджень і думок, однозначно демонструють зв'язок використання УФ-ламп під час манікюру і виникнення раку, немає.

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Вчені заспокоюють, що якби була виявлена між ними прямий зв'язок, УФ-лампи вже давно були б під забороною. У професійних джерелах є лише пара таких випадків. І обидва - у пацієнток, які працювали в манікюрних салонах.

Досліджень на цю тему кілька. В ході одного було виявлено, що пошкодження ДНК може статися після 8 сеансів манікюру.

Дані іншого дослідження говорять, що УФ-лампи безпечно використовувати від 36 хвилин до 4,5 годин на день.

До слова, більшість авторів взагалі сходяться на тому, що УФ-випромінювання не проникає під нігтьову пластину.

Незважаючи на те, що даних поки ще мало, Американська академія дерматологів рекомендує не розслаблятися і перед манікюром наносити на шкіру сонцезахисний крем. Або ж проводити процедуру в спеціальних рукавичках без пальців.