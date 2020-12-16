Переможець "Голосу країни" вразив піснею про щасливе Різдво

Переможець популярних проєктів "Голос країни" та "Шанс" Павло Табаков (Tabakov) має у репертуарі два десятки колядок та новорічно-різдвяних пісень: "Мирне Різдво", "З Новим роком!", "Коляда-колядка", "Різдво для двох", "Колискова" та інші.

І от нещодавно в рамках проєкту "Кришталеві візерунки", де об'єднано близько двох десятків нових україномовних різдвяних композицій, артист презентував нову святкову колядку.

"Нова колядка "Щасливе Різдво" написана з великим натхненням. Вона про цінності, які близькі і дорогі кожному – про щасливу родину, про гармонію у сім'ї, про любов і здоров'я, про радість від спільного свята. А це все те, що за останній, такий непростий 2020 рік, кожен із нас почав цінувати ще більше. Сподіваюся, наша прем'єра додасть усім святкового настрою! Веселих свят!" - коментує Tabakov.

Павло Табаков (фото: прес-служба співака)

Сучасна коляда на слова Лідії Лазурко є частиною мюзиклу для всієї родини "Фабрика Санти", який створив популярний співак.

Додамо, що у студійному записі "Щасливого Різдва" взяли участь юні артисти Творчої школи Павла Табакова. А автор обкладинки - художник, який малює неймовірні ілюстрації до книг видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Ростислав Попський.

Tabakov випустив пісню "Щасливе Різдво"

Раніше популярна співачка Оксана Муха у великому інтерв'ю розповіла про "Кришталеві візерунки", Дана Балана і ідеальну країну.