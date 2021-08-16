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Тіло мрії: Белла Хадід в "дірявому" боді і широких джинсах підкорила мережу

Автор: RBC.UA

Белла Хадід не любить ділитися традиційними постами інстадів: на її сторінці не знайдеш добірок з образами або порадами по догляду за шкірою. Вона вважає за краще фіксувати найцікавіші моменти роботи, зустрічі з коханими і друзями. А найяскравіші виходи демонструє, щоб висловити подяку майстрам модної індустрії.

Але часом вона із задоволенням показує стильні речі, які в її гардеробі з'являються у однієї з перших.

Цього разу Белла Хадід одягла блакитне боді з вирізами на рукавах, животі і грудях, яке чимось нагадує модні в цьому сезоні "діряві" топи і сукні. Їх приміряли в один час всі найзнаменитіші зірки і фешн-блогерші, включаючи Кайлі Дженнер, Дуа Ліпу, Кім Кардашьян і багатьох інших. Доповнили лук широкі сині джинси, з блакитними лампасами з боків, а також ультрамодні босоніжки-в'єтнамки.

Белла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, як велика любителька прикрас, для даного образу взяла відразу все: великі сережки-кільця, різнокольорові браслети, різнокаліберні кільця на пальці і намисто. Не забула модель про одну з найактуальніших нині прикрас: шпильку у вигляді метелика. Родом з 90-х, вони знову повернулися в зачіски з легкої руки майстрів-стилістів.

Дівчина позує, сидячи на сходинках. Видно, що фото зроблені в розпал відпустки, так як її і без того смаглява шкіра дівчини придбала розкішний шоколадний відтінок. Виглядає вона просто шикарно, за що отримаала більше мільйона лайків і тисячі коментарів.

Також Белла Хадід показала нові фото зі своїм бойфрендом, якого вона представила світу зовсім недавно.

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