RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Український гурт показав кліп-"рекламу" найкрасивіших місць країни

Автор: Lite

Арт-проект The Velvet Sun випустив відеороботу на свій трек "Іграшковий собака". Вісім днів музиканти та їхні друзі подорожували по одинадцяти областях України.

У чому "фішки" кліпу і пісні гурту, що був створений піаністом Павлом Гвоздецьким і барабанщиком Андрієм Ващенком, - читайте далі у матеріалі Lite.

Цей кліп, кажуть учасники гурту, є подарунком нашій країні до 30-річння Незалежності.

"Наша головна мета - показати глядачеві, як прекрасна наша країна. Нас часто тягне на екзотичні острови або в Європу з її дивовижною архітектурою, в чужій країні ми розглядаємо кожен куточок, а в своїй - біжимо кудись, не бачачи нічого. А це дуже несправедливо по відношенню до України, де є унікальні і дивовижні місця! Ми всі багато подорожуємо, також у нас був досвід роботи за кордоном - один з кліпів ми знімали в Ізраїлі, в Іудейській пустелі, де, можливо, колись ходив сам Ісус. Але таких вражень, як після роботи над цим відео, ми не відчували ніколи!" - говорять артисти.

Кліп знімали у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Житомирській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Черкаській та Київській областях, а також у самій столиці.

Кадр з відео

У відео The Velvet Sun можна побачити максимально контрастні локації: Карпатські полонини, Коростишівський кар'єр, гора Піп Іван і пляжі недалеко від Грибівки. І це все для того, щоб глядач побачив, "наскільки багато є унікальних і не схожих одне на одне місць в їхній рідній країні".

Музиканти жартують, що це відео могло б стати чудовим роликом для реклами внутрішнього туризму.

Нагадаємо, днями харківський співак випустив альбом на вірші Зерова, Жадана, Андруховича та інших.

Також нещодавно головні романтики українського шоу-бізу показали емоційне відео про любов.

Читайте LITE в Google News