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Виводить токсини і олужує організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок

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П'ятниця 24 вересня 2021 09:01
Виводить токсини і олужує організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

З чого варто починати свій ранок? З хорошого, щільного сніданку, звичайно. Але, відразу після пробудження і до сніданку повинен пройти годину. І ось ця година дуже важлива.

Про це у своєму Instagram розповіла лікар-дієтолог Марина Сергєєва.

Після підйому я відразу п'ю воду. У 99 % випадків ця вода з хлорофілом. Без нього не можу. Закінчується, день-два ще тримаюся, потім їжу і купую знову.

Для чого потрібен хлорофіл:

  • насичує кров киснем
  • піднімає гемоглобін
  • піднімає імунітет
  • олужує
  • виводить токсини
  • відновлює слизову шлунка
  • є пребіотиком, а це корм для корисних бактерій в кишечнику

Виводить токсини і олужує організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранокРанок починається не з кави (фото: pexels.com)⠀

Через півгодини після хлорофілу я п'ю колаген. На порожній шлунок він дуже добре і швидко засвоюється.

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Для чого потрібен колаген в період осінніх застуд:

  • джерело білка, заповнює дефіцити в харчуванні
  • підвищення імунітету, тому що білок - будівельний матеріал для всіх клітин організму, в тому числі, імунних
  • підтримка кісток і суглобів
  • підтримка роботи підшлункової залози
  • енергія і працездатність
  • шкіра, волосся, нігті теж отримують свою порцію колагену

Виводить токсини і олужує організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок

Від пробудження до сніданку у нутриціолога проходить приблизно година (фото: pexels.com)⠀

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Ось, в принципі, якщо не заглиблюватися в нутрицевтики, ці дві добавки допоможуть підтримати організм в період осінніх застуд.

Властивості колагену піднімати імунітет не є очевидними на перший погляд. Але для людей, знайомих з технологією харчування і функціями білка в організмі, ця властивість колагену не викликає сумнівів.

Хлорофіл, в свою чергу, теж бере участь у виробництві імунних клітин - лізоциму. Цей імунний білок знаходиться в слині - і перший зустрічається з вірусами у нас в роті. Лізоцим синтезується активніше в лужному середовищі. Що для цього треба? Правильно, розвести хлорофіл густіше.

І коли за звичкою будете тупотіти в аптеку, не забувайте, що вдома в холодильнику є два натуральних помічника в боротьбі за міцний імунітет. Головне, правильно і регулярно їх приймати.

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