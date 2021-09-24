Виводить токсини і олужує організм: нутриціолог розповіла, з чого почати ранок

З чого варто починати свій ранок? З хорошого, щільного сніданку, звичайно. Але, відразу після пробудження і до сніданку повинен пройти годину. І ось ця година дуже важлива.

Після підйому я відразу п'ю воду. У 99 % випадків ця вода з хлорофілом. Без нього не можу. Закінчується, день-два ще тримаюся, потім їжу і купую знову.

Для чого потрібен хлорофіл:

насичує кров киснем

піднімає гемоглобін

піднімає імунітет

олужує

виводить токсини

відновлює слизову шлунка

є пребіотиком, а це корм для корисних бактерій в кишечнику

Ранок починається не з кави (фото: pexels.com)⠀

Через півгодини після хлорофілу я п'ю колаген. На порожній шлунок він дуже добре і швидко засвоюється.

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Для чого потрібен колаген в період осінніх застуд:

джерело білка, заповнює дефіцити в харчуванні

підвищення імунітету, тому що білок - будівельний матеріал для всіх клітин організму, в тому числі, імунних

підтримка кісток і суглобів

підтримка роботи підшлункової залози

енергія і працездатність

шкіра, волосся, нігті теж отримують свою порцію колагену

Від пробудження до сніданку у нутриціолога проходить приблизно година (фото: pexels.com)⠀

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Ось, в принципі, якщо не заглиблюватися в нутрицевтики, ці дві добавки допоможуть підтримати організм в період осінніх застуд.

Властивості колагену піднімати імунітет не є очевидними на перший погляд. Але для людей, знайомих з технологією харчування і функціями білка в організмі, ця властивість колагену не викликає сумнівів.

Хлорофіл, в свою чергу, теж бере участь у виробництві імунних клітин - лізоциму. Цей імунний білок знаходиться в слині - і перший зустрічається з вірусами у нас в роті. Лізоцим синтезується активніше в лужному середовищі. Що для цього треба? Правильно, розвести хлорофіл густіше.